Salerno, domenica al Teatro La Ribalta con "The Suicide Club": un viaggio nel mistero (Di martedì 15 ottobre 2024) domenica, 20 ottobre, alle 19:00 il sipario del Teatro La Ribalta si riaprirà per dare il via ad una nuova emozionante serata della rassegna "I diversi volti del Teatro". In scena la compagnia TORRE DEL DRAGO APS presenterà "The Suicide Club", un adattamento audace del celebre racconto di R.L. Stevenson, magistralmente diretto da Luigi Facchino. Preparatevi ad un viaggio nel mistero e nella suspense, dove ogni scelta può rivelarsi fatale! Non perdete l'occasione di vivere un'esperienza teatrale unica che sfida i confini della vita e della morte. The Suicide Club, scopriamo di più Il Club dei Suicidi. Un racconto macabro e grottesco di R. L. Stevenson. Uno spettacolo sul valore della vita e il suo prezzo. Il Principe Florizel è stufo della solita routine e cerca qualcosa che possa farlo sentire vivo.

