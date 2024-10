Nel primo semestre del 2024 Sace ha registrato un utile netto di 252 milioni (Di martedì 15 ottobre 2024) Il gruppo assicurativo-finanziario italiano Sace, partecipato dal Mef, ha chiuso il primo semestre del 2024 con un utile netto di duecentocinquantadue milioni di euro, cresciuto del sessantacinque per cento, e una solidità della gestione confermata anche dalle agenzie di rating. Sono cresciuti anche i ricavi assicurativi, da sessanta a centosessantatré milioni di euro, la sinistrosità è in calo del quindici per cento e c’è un incremento del risultato della gestione degli investimenti (da centoventicinque a duecentocinquantaquattro milioni di euro), che hanno trainato la crescita degli utili a duecentocinquantadue milioni di euro. Linkiesta.it - Nel primo semestre del 2024 Sace ha registrato un utile netto di 252 milioni Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il gruppo assicurativo-finanziario italiano, partecipato dal Mef, ha chiuso ildelcon undi duecentocinquantaduedi euro, cresciuto del sessantacinque per cento, e una solidità della gestione confermata anche dalle agenzie di rating. Sono cresciuti anche i ricavi assicurativi, da sessanta a centosessantatrédi euro, la sinistrosità è in calo del quindici per cento e c’è un incremento del risultato della gestione degli investimenti (da centoventicinque a duecentocinquantaquattrodi euro), che hanno trainato la crescita degli utili a duecentocinquantaduedi euro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nel primo semestre del 2024 Sace ha registrato un utile netto di 252 milioni - Nel corso del primo semestre 2024, Sace ha mobilitato 26,3 miliardi di euro attraverso garanzie, liquidità , servizi assicurativi, formazione e iniziative di business matching a sostegno di progetti in Italia e nel mondo, al fianco di oltre cinquantunomila imprese, la quasi totalità PMI. In particolare, con Garanzia Archimede, Sace supporta finanziamenti (anche riferiti a portafogli ed esposizioni ... (Linkiesta.it)

Stellantis - la cassa integrazione senza fine ad Atessa : prolungata per due settimane. Nel primo semestre era la miglior fabbrica in Italia - La produzione nella plant abruzzese è inchiodata a 630 Ducato al giorno. Era lo stabilimento che tamponava il rosso pesante di tutti gli altri, è diventato in un battibaleno quello che fa più cassa integrazione. Senza contare i problemi alla Isringhausen di San Salvo, produttrice di sedili che conta 300 dipendenti, ha mandato a casa i lavoratori in somministrazione e ha richiesto la cassa ... (Ilfattoquotidiano.it)

Rossi : "Francigena è una cosa seria - servono approfondimenti". La situazione della società nel primo semestre 2024 - La notizia delle dimissioni di Daniele Rossi da presidente della quinta commissione ha fatto tornare il cielo nero sopra palazzo dei Priori. Ieri pomeriggio, al termine di una lunga seduta con al centro Francigena, il consigliere comunale frontiniano ha messo la parola fine alla sua presidenza... (Viterbotoday.it)