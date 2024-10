Oasport.it - LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 63-48, Eurolega basket in DIRETTA: altro strappo degli ateniesi, 22 punti di Vezenkov

(Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA70-55 Taglio perfetto di Nikola Mirotic: l’prova a risalire la china. 70-53 2/2 anche per Zach LeDay. Fallo antisportivo anche per Vildoza. 70-51 Wright segna i due liberi per il +19. Fallo antisportivo fischiato a ‘Pippo’ Ricci. 68-51 Shaquille McKissic perfetto dall’arco: tripla e 17per lui. 65-51 1/2 per Dimitrijevic a cronometro fermo. 65-50 Appoggio di Zach LeDay per il -15. 65-48 2/2 per McKissic ai liberi. Inizia l’ultimo quarto! Canestro di Papanikolau dopo la sirena ma non è valido: dopo 30? l’Pireo è avanti 63-48 sull’! 63-48 Tap-in di Ousmane Diop: 12al debutto inper l’ex Sassari. 63-46 2/2 perin lunetta, che aggiorna il bottino personale a quota 22. 61-46 Moses Wright alza la parabola.