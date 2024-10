Eni Award 2024: assegnati oggi alla presenza del Presidente della Repubblica, i premi alla ricerca scientifica (Di martedì 15 ottobre 2024) Martedì 15 ottobre 2024, si è svolta al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eni Giuseppe Zafarana e dell’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi, la cerimonia di premiazione degli Eni Award. Giunto quest’anno alla sua sedicesima edizione, il premio è considerato un punto di riferimento a livello internazionale per la ricerca nei campi dell’energia e dell’ambiente e testimonia l’importanza che la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica hanno per Eni e il suo impegno a favorire la sostenibilità e l’accesso all’energia, in accordo ai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Dalla sua istituzione nel 2008 le candidature sono state più di undicimila. Romadailynews.it - Eni Award 2024: assegnati oggi alla presenza del Presidente della Repubblica, i premi alla ricerca scientifica Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Martedì 15 ottobre, si è svolta al Palazzo del Quirinale,delSergio Mattarella, deldel Consiglio di Amministrazione di Eni Giuseppe Zafarana e dell’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi, la cerimonia diazione degli Eni. Giunto quest’annosua sedicesima edizione, ilo è considerato un punto di riferimento a livello internazionale per lanei campi dell’energia e dell’ambiente e testimonia l’importanza che lae l’innovazione tecnologica hanno per Eni e il suo impegno a favorire la sostenibilità e l’accesso all’energia, in accordo ai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Dsua istituzione nel 2008 le candidature sono state più di undicimila.

