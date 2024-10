Gaeta.it - CapriArt torna a Napoli: il Festival dedicato all’arte e al gender claim

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilsi prepara a sfondare nuovamente i confini di Capri per giungere al cuore di. Sabato 19 ottobre, alle 21.30, i riflettori si accenderanno sull’Auditorium Novecento, dove andrà in scena il “Capriccio Notturno“. Questa spettacolare operazione culturale non solo porta sul palcoscenico attori di spicco come Cristina Donadio, Anna Ammirati e Théa Bootz, ma mette anche in evidenza l’importanza della rivendicazione di genere in una kermesse che, fin dal suo esordio nel 2021, si è proposta di esplorare e celebrare l’arte come manifestazione di libertà e diritti. La genesi del progetto: da Henry Wreford anasce nel 2021 con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare l’eredità culturale di Capri, isola che ha attratto nel corso dei secoli artisti e intellettuali di fama mondiale.