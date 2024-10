Anytime Fitness, la catena di fitness in franchising più grande al mondo raggiunge il traguardo di 50 club in Italia (Di martedì 15 ottobre 2024) Ha raggiunto il traguardo di 50 club aperti in Italia Anytime fitness, il più grande franchising al mondo del settore e l'unico presente in tutti i continenti, noto per garantire all'interno delle proprie palestre un servizio d'eccezione per 365 giorni all'anno, Pasqua e Natale compresi. Sbarcato in Italia soltanto nel 2016, il franchise statunitense ha infatti inaugurato con la recente apertura della sua seconda palestra a Bergamo - in Via Andrea Fantoni 1/B - il suo 50esimo club all'interno del Paese, annunciando ambiziosi progetti per il futuro. “L'apertura del 50esimo club Anytime fitness in Italia è un traguardo che ci riempie d'orgoglio - ha commentato Roberto Ronchi, AD di Anytime fitness Italia - ma siamo consapevoli che si tratta di un obiettivo che fa parte di un percorso più ampio, destinato a darci grandi soddisfazioni anche in futuro. Liberoquotidiano.it - Anytime Fitness, la catena di fitness in franchising più grande al mondo raggiunge il traguardo di 50 club in Italia Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ha raggiunto ildi 50aperti in, il piùaldel settore e l'unico presente in tutti i continenti, noto per garantire all'interno delle proprie palestre un servizio d'eccezione per 365 giorni all'anno, Pasqua e Natale compresi. Sbarcato insoltanto nel 2016, il franchise statunitense ha infatti inaugurato con la recente apertura della sua seconda palestra a Bergamo - in Via Andrea Fantoni 1/B - il suo 50esimoall'interno del Paese, annunciando ambiziosi progetti per il futuro. “L'apertura del 50esimoinè unche ci riempie d'orgoglio - ha commentato Roberto Ronchi, AD di- ma siamo consapevoli che si tratta di un obiettivo che fa parte di un percorso più ampio, destinato a darci grandi soddisfazioni anche in futuro.

