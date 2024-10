Amica.it - Sonno, ormoni e benessere mentale: l’equazione perfetta

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Proprio come con la bellezza, anchesono strettamente collegati. La scienza ha dimostrato che nella fascia tra le 23 e le 4 del mattino la pelle si resetta e si rigenera, ma dormire bene e svegliarsi riposati è fondaanche e soprattutto per assolvere alle normali funzioni quotidiane. “La saluteè un equilibrio complesso, influenzato da una moltitudine di fattori. Uno degli aspetti più sottovalutati, ma essenziali, è il legame profondo traemotivo. Ilnon è solo un momento di riposo per il corpo, ma un vero e proprio meccanismo di rigenerazione per la mente”, afferma Francesca Cavicchi, founder di Francine Haircare.