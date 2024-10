Napoli: controlli nella Pignasecca, sequestrti 600 chili di cibi (Di lunedì 14 ottobre 2024) controlli a Napoli nella Pignasecca: verificati 39 locali commerciali. 160 le prescrizioni e cica 35 mila euro in sanzioni Il 12 settembre scorso, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e personale ASL hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio nel quartiere della “Pignasecca”. A darne notizia una comunicazione della Questura di Napoli Nello specifico, gli operatori hanno controllato 39 locali commerciali, sequestrando oltre 600 kg di derrate alimentari in cattivo stato di conservazione e/o prive di etichettatura con la chiusura contestuale di 5 di questi esercizi pubblici. Complessivamente il personale operante ha irrogato circa 160 prescrizioni di varia natura e due diffide, con sanzioni per un importo totale di circa 35000 euro. Puntomagazine.it - Napoli: controlli nella Pignasecca, sequestrti 600 chili di cibi Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024): verificati 39 locali commerciali. 160 le prescrizioni e cica 35 mila euro in sanzioni Il 12 settembre scorso, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e personale ASL hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio nel quartiere della “”. A darne notizia una comunicazione della Questura diNello specifico, gli operatori hanno controllato 39 locali commerciali, sequestrando oltre 600 kg di derrate alimentari in cattivo stato di conservazione e/o prive di etichettatura con la chiusura contestuale di 5 di questi esercizi pubblici. Complessivamente il personale operante ha irrogato circa 160 prescrizioni di varia natura e due diffide, con sanzioni per un importo totale di circa 35000 euro.

