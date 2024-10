Anteprima24.it - Gengaro contro i “complici di Festa e Nargi”: “Ipocrisia insopportabile”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il documento deidiGenovese & company, è di una. Senza i voti del trio Rotondi, Petitto e D’Agostino, determinanti per aggiudicarsi il ballottaggio, oggi le liste Davvero e W la libertà sarebbero state dove meritavano, all’opposizione. Quando hanno contrattato il sostegno del Patto Civico, per ribaltare l’esito del primo turno, i voti della coalizione di Genovese, pesantemente critical’amministrazione uscente sotto scacco della Procura, non puzzavano? Così in una nota, Antoniobacchetta i festiani dopo il documento firmato da W la Libertà e Davvero.