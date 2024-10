Usa, Harris contro Trump: “Totalmente inadatto per il ruolo di presidente” (Di domenica 13 ottobre 2024) “È chiaro che Trump e il suo team non vogliano far sapere veramente al popolo americano se lui sia o meno adatto a fare il presidente”. Lo ha dichiarato la vicepresidente americana e candidata dem alla Casa Bianca, Kamala Harris, parlando con i cronisti prima della sua partenza in Nord Carolina. “Non vi fornirò un’analisi medica della sua idoneità, ma a tutti gli altri livelli, quando si tratta di ciò che dovremmo aspettarci da un presidente degli Stati Uniti, ovvero la capacità di esercitare un buon giudizio, sia come comandante in capo che come leader di questo grande Paese, sappiamo che non ha la capacità di fare questo lavoro. Non è adatto alla carica”, ha tuonato Harris. Lapresse.it - Usa, Harris contro Trump: “Totalmente inadatto per il ruolo di presidente” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 13 ottobre 2024) “È chiaro chee il suo team non vogliano far sapere veramente al popolo americano se lui sia o meno adatto a fare il”. Lo ha dichiarato la viceamericana e candidata dem alla Casa Bianca, Kamala, parlando con i cronisti prima della sua partenza in Nord Carolina. “Non vi fornirò un’analisi medica della sua idoneità, ma a tutti gli altri livelli, quando si tratta di ciò che dovremmo aspettarci da undegli Stati Uniti, ovvero la capacità di esercitare un buon giudizio, sia come comandante in capo che come leader di questo grande Paese, sappiamo che non ha la capacità di fare questo lavoro. Non è adatto alla carica”, ha tuonato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trump attacca Harris sull’immigrazione in un comizio in California - L’ex presidente americano Donald Trump attacca la vicepresidente Kamala Harris sull’immigrazione in un comizio in California. “Non le lasceremo distruggere il nostro Paese”, ha detto Trump. In un comizio in California, Stato natale della vicepresidente Kamala Harris, Trump ha attaccato duramente Harris […]. (Periodicodaily.com)

Usa 2024 - Trump attacca Harris dalla California : “Non farà all’America ciò che ha fatto qui” - Il tycoon è quasi certo di perdere la California, tuttavia, ha approfittato della sua visita a Coachella per attaccare lo stato più popoloso della nazione, puntando sulle recenti difficoltà nella gestione dei senzatetto, la carenza di acqua. . Harris, la candidata democratica, è stata in precedenza procuratrice generale dello stato. (Lapresse.it)

Usa - Trump in California : “Harris non farà all’America ciò che ha fatto qui” - 000 dollari, con posti a sedere speciali per due. Con la presidenza in gioco in campi di battaglia come il Wisconsin e la Pennsylvania, Donald Trump ha trascorso il sabato sera in California, Stato solidamente liberale, cercando di addossare alla vicepresidente Kamala Harris quelli che definisce ‘i fallimenti’ dello Stato di cui la sua sfidante è originaria. (Lapresse.it)