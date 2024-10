Calciomercato Milan, nuovo tentativo per Tiago Santos? L’indiscrezione (Di domenica 13 ottobre 2024) Milan: ritorno di fiamma per Tiago Santos, il terzino portoghese potrebbe finalmente arrivare in rossonero nella prossima sessione di Calciomercato Milan: torna di moda il nome di Tiago Santos. La dirigenza rossonera potrebbe regalare a Paulo Fonseca il terzino portoghese nella prossima sessione di Calciomercato, ovvero quella invernale. Il calciatore di proprietà del Lille era stato un obiettivo concreto della società nei mesi estivi. Tuttavia, la trattativa si era conclusa con un nulla di fatto. Il Milan non ha però archiviato la volontà di acquistare il giocatore ed è pronto a fare un nuovo tentativo per lui. Il Milan spinge per l’arrivo di Tiago Santos. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, nuovo tentativo per Tiago Santos? L’indiscrezione Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di domenica 13 ottobre 2024): ritorno di fiamma per, il terzino portoghese potrebbe finalmente arrivare in rossonero nella prossima sessione di: torna di moda il nome di. La dirigenza rossonera potrebbe regalare a Paulo Fonseca il terzino portoghese nella prossima sessione di, ovvero quella invernale. Il calciatore di proprietà del Lille era stato un obiettivo concreto della società nei mesi estivi. Tuttavia, la trattativa si era conclusa con un nulla di fatto. Ilnon ha però archiviato la volontà di acquistare il giocatore ed è pronto a fare unper lui. Ilspinge per l’arrivo di

