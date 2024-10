Meret si allena ancora a parte. Spera di essere convocato per la partita contro l’Empoli (CorSport) (Di sabato 12 ottobre 2024) Conte continua a preparare la trasferta al Castellani. Meret si allena ancora a parte, ma Spera di poter rientrare tra i convocati per la sfida con l’Empoli. Si saprà di più nei prossimi giorni. Scrive il Corriere dello Sport: Il Napoli tornerà in campo questa mattina e poi di nuovo martedì, alla ripresa, per preparare la sfida di domenica prossima contro l’Empoli. Domani e lunedì di riposo. Conte lavora in vista della trasferta del Castellani in attesa del rientro dei nazionali. I primi a tornare saranno gli italiani Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori, in campo lunedì a Udine contro Israele. L’ultimo ad unirsi al gruppo dovrebbe essere Olivera impegnato con il suo Uruguay contro l’Ecuador nella notte (italiana) tra martedì e mercoledì. A Castel Volturno, intanto, si corre e si suda, si lavora tanto. Conte accoglie indicazioni positive dai singoli. Ilnapolista.it - Meret si allena ancora a parte. Spera di essere convocato per la partita contro l’Empoli (CorSport) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Conte continua a preparare la trasferta al Castellani.si, madi poter rientrare tra i convocati per la sfida con. Si saprà di più nei prossimi giorni. Scrive il Corriere dello Sport: Il Napoli tornerà in campo questa mattina e poi di nuovo martedì, alla ripresa, per preparare la sfida di domenica prossima. Domani e lunedì di riposo. Conte lavora in vista della trasferta del Castellani in attesa del rientro dei nazionali. I primi a tornare saranno gli italiani Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori, in campo lunedì a UdineIsraele. L’ultimo ad unirsi al gruppo dovrebbeOlivera impegnato con il suo Uruguayl’Ecuador nella notte (italiana) tra martedì e mercoledì. A Castel Volturno, intanto, si corre e si suda, si lavora tanto. Conte accoglie indicazioni positive dai singoli.

