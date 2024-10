«I veri discriminati sono gli eterosessuali» (Di sabato 12 ottobre 2024) Il leader di Democrazia sovrana e popolare Marco Rizzo: «Ho usato la “gnocca” contro il nuovo pensiero unico che vuole distruggere la famiglia. A beneficiarne sono le multinazionali, le quali sognano un mondo di single. Oggi Gramsci starebbe con noi, mica con la Schlein». Laverita.info - «I veri discriminati sono gli eterosessuali» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di sabato 12 ottobre 2024) Il leader di Democrazia sovrana e popolare Marco Rizzo: «Ho usato la “gnocca” contro il nuovo pensiero unico che vuole distruggere la famiglia. A beneficiarnele multinazionali, le quali sognano un mondo di single. Oggi Gramsci starebbe con noi, mica con la Schlein».

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"I graffiti non sono arte". Chi è Luca Tuveri - il ragazzo che pulisce i muri di Roma - Da anni a Roma c'è un ragazzo che cancella dai muri del lungotevere e dei palazzi storici e monumenti le scritte vandaliche, i graffiti e i cosiddetti "tag". . . Il ragazzo che pulisce i muri di Roma Si chiama Luca Tuveri, ha una. Lo fa per lavoro, non per passione, E sui social è diventato virale. (Romatoday.it)

Verissimo - ospiti di Silvia Toffanin 12 e 13 ottobre : chi sono - E prima intervista insieme anche per Eleonora Pedron e il compagno Fabio Troiano. In studio, l’intenso racconto di vita dell’alpinista e scrittore Mauro Corona, presenza fissa di ‘E’ sempre Cartabianca’, condotto da Bianca Berlinguer, su Retequattro. Ospiti di Silvia Toffanin, dalle 16. Inoltre, in studio due sorelle sempre unite nelle difficoltà della vita, Silvia e Giulia Provvedi, Red ... (Dailyshowmagazine.com)

Colapesce e Dimartino - la verità dell’aretuseo sul divorzio : “Sono molto dispiaciuto” - Attraverso questi chiarimenti diretti dall’aretuseo stesso emerge chiaramente come quello interpretato erroneamente come un addio definitivo sia in realtà soltanto una fase riflessiva nel cammino congiunto dei due apprezzati artisti siciliani; una scelta maturata dalla necessità comune di dedicarsi ad altri progetti personali senza precludere future collaborazioni artistiche insieme. (Notizie.com)