Davide Maggio sbotta in diretta. Cos'è successo (Di sabato 12 ottobre 2024) Personaggi TV. Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha dedicato l'ultima parte del contenitore di Canale 5 ad argomenti leggeri, tra cui pure la chirurgia estetica. Ospite in studio patrizia Groppelli, mentre in collegamento da Milano, Davide Maggio. Dopo aver mandato un servizio sul tema la conduttrice dell'ammiraglia Mediaset ha chiesto al critico se avesse in mente di ricorrere alla chirurgia, ha fatto poi seguito la Groppelli che ha reso il segmento più vivace con una battuta che ha fatto sbottare Maggio.

Patrizia Groppelli a Davide Maggio : “Ti sei rifatto qualcosa” - lui sbotta : “Me ne vado!” - Per fortuna c’era anche Patrizia Groppelli che ha animato un po’ il segmento tirando una frecciatina a Davide Maggio in collegamento da Milano. com/QUKCw0eYAI — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 11, 2024 Patrizia Groppelli a Davide Maggio: “Ti sei rifatto qualcosa”, lui sbotta: “Me ne vado!” “Qualcosina hai fatto, ci tieni molto al tuo aspetto fisico!“, ha esordito Patrizia Groppelli ... (Biccy.it)

