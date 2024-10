Regal Rexnord, de Pascale: "Qui ci si gioca il futuro del tessuto industriale italiano" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Anche il candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale ha manifestato il suo "sostegno ai lavoratori e lavoratrici della Regal Rexnord Tollok di Masi Torello". L'esponente Dem si è infatti recato davanti ai cancelli dello stabilimento per incontrare i lavoratori "ai Ferraratoday.it - Regal Rexnord, de Pascale: "Qui ci si gioca il futuro del tessuto industriale italiano" Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Anche il candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Michele deha manifestato il suo "sostegno ai lavoratori e lavoratrici dellaTollok di Masi Torello". L'esponente Dem si è infatti recato davanti ai cancelli dello stabilimento per incontrare i lavoratori "ai

