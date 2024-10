Equitazione: Italia, i convocati per la tappa di Coppa del Mondo a Verona (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono state diramate le convocazioni per la quarta tappa della Coppa del Mondo di salto a ostacoli in programma dal 7 al 10 novembre a Verona. L’evento si terrà all’interno della 126a Fieracavalli, ospitata appunto dalla città veneta. La comunicazione è arrivata attraverso il Dipartimento Salto ostacoli della FISE. Degli azzurri chiamati, sei avranno accesso diretto al Gran Premio. I loro nomi: Emanuele Gaudiano, Piergiorgio Bucci, Giacomo Casadei, Lorenzo De Luca, Giulia Martinengo Marquet e Alberto Zorzi. Avranno invece accesso diretto al Gran Premio tramite qualifica Paolo Paini e Arnaldo Bologni. Infine, l’ottavo nome quello che l’accesso diretto non lo ha, è Filippo Bassan. Il tutto verso una competizione che ancora deve prendere il via effettivo. Jumping Verona è la quarta tappa del circuito Lega Europa occidentale, che riunisce 14 appuntamenti in chiave indoor. Oasport.it - Equitazione: Italia, i convocati per la tappa di Coppa del Mondo a Verona Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono state diramate le convocazioni per la quartadelladeldi salto a ostacoli in programma dal 7 al 10 novembre a. L’evento si terrà all’interno della 126a Fieracavalli, ospitata appunto dalla città veneta. La comunicazione è arrivata attraverso il Dipartimento Salto ostacoli della FISE. Degli azzurri chiamati, sei avranno accesso diretto al Gran Premio. I loro nomi: Emanuele Gaudiano, Piergiorgio Bucci, Giacomo Casadei, Lorenzo De Luca, Giulia Martinengo Marquet e Alberto Zorzi. Avranno invece accesso diretto al Gran Premio tramite qualifica Paolo Paini e Arnaldo Bologni. Infine, l’ottavo nome quello che l’accesso diretto non lo ha, è Filippo Bassan. Il tutto verso una competizione che ancora deve prendere il via effettivo. Jumpingè la quartadel circuito Lega Europa occidentale, che riunisce 14 appuntamenti in chiave indoor.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuoto di fondo - Italia sperimentale per la tappa di Coppa del Mondo a Setubal - Tuttavia, Mimmo ha stimoli per essere al più presto tra i “caimani” del fondo. Nelle acque libere di Setubal, in Portogallo, la compagine del Bel Paese sarà composta da un gruppo di atleti di cui non fanno parte i soliti primattori. Greg, argento nei 1500 e bronzo negli 800 stile libero in vasca, aveva già deciso di prendersi una pausa per ricaricare le pile dopo aver spinto al meglio delle sue ... (Oasport.it)

Coppa del Mondo di Triathlon - Steinhuaser piazza la quinta posizione nella tappa romana all’Eur - E’ stato costretto al ritiro durante la frazione di ciclismo, Angelini. Le Azzurre che hanno partecipato sono state Carlotta Missaglia, Angelica Prestia, Bianca Seregni, Sharon Spimi, Costanza Arpinelli, Beatrice Mallozzi e Myral Greco. Tanta la pioggia caduta durante la gara e sin dalle 9. Seregni ha detto: “È stata tosta oggi per la pioggia. (Ilfaroonline.it)

Arrampicata sportiva - Zurloni 4° nell’ultima tappa di Coppa del Mondo. Trofei speed a Watson e Deng - 845 contro 2. Tra le donne si è imposta la cinese Yafei Zhou, che in finale ha regolato l’indonesiana Rajiah Sallsabillah (6. 78 contro 8. 99 a 8. 23 a 10. La cinese Lijuan Deng ha invece trionfato in volata sulla polacca Natalia Kalucka (2. 90). 00, mentre l’asiatico è caduto). Matteo Zurloni ha concluso al quarto posto, perdendo la small final contro l’indonesianno Kiromal Katibin (4. (Oasport.it)