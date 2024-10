Dazi Ue alle auto elettriche cinesi, che cosa cambierà per industria green e decarbonizzazione (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Comitato di difesa commerciale Ue ha approvato i Dazi alle auto elettriche cinesi, applicando già da novembre tassazioni tra il 17% e il 35% alle importazioni. Determinante la scelta della Commissione di procedere nonostante un alto numero di astensioni: su 27 Paesi membri, 12 non hanno preso posizione, dieci, tra cui l’Italia, hanno votato a favore e cinque, tra cui la Germania, hanno votato contro. Ma questa misura cosa sposta effettivamente nel mercato dell’auto europeo? È una mossa che rafforza o indebolisce il futuro del settore dell’auto elettrica, o comunque a zero emissioni, in vista anche dello stop alla produzione di motori endotermici entro il 2035? Nella sua relazione sulla competitività europea, l’ex presidente della Bce, Mario Draghi, ha segnalato la necessità di formulare una strategia per l’automotive che metta insieme decarbonizzazione e competitività. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Comitato di difesa commerciale Ue ha approvato i, applicando già da novembre tassazioni tra il 17% e il 35%importazioni. Determinante la scelta della Commissione di procedere nonostante un alto numero di astensioni: su 27 Paesi membri, 12 non hanno preso posizione, dieci, tra cui l’Italia, hanno votato a favore e cinque, tra cui la Germania, hanno votato contro. Ma questa misurasposta effettivamente nel mercato dell’europeo? È una mossa che rafforza o indebolisce il futuro del settore dell’elettrica, o comunque a zero emissioni, in vista anche dello stop alla produzione di motori endotermici entro il 2035? Nella sua relazione sulla competitività europea, l’ex presidente della Bce, Mario Draghi, ha segnalato la necessità di formulare una strategia per l’motive che metta insiemee competitività.

