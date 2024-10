Secoloditalia.it - Svezia, spari contro un’azienda israeliana già nel mirino. Fermato un minorenne per tentato omicidio

(Di giovedì 10 ottobre 2024)questa mattina in, a Göteborg, vicino a una dittadel settore della difesa, della società Elbit Systems. Lo riportano i media locali, aggiungendo che non ci sono feriti e che è statoun. Secondo la testata Expressen si tratterebbe di un 13enne. Stando a quanto risulta all’Aftonbladet, poco dopo la sparatoria è scattato un altro allarme per un presunto oggetto sospetto. “Nel corso della mattinata abbiamo ricevuto una segnalazione su una sparatoriaun obiettivo israeliano a Kalleback”, ha dichiarato la polizia in un breve comunicato. Aggiungendo che il sospettato è indagato pere possesso di armi. L’azienda nel, che produce materiali per la difesa elettronica in Israele, all’inizio di giugno aveva ricevuto minacce.