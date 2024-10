Formiche.net - Difesa europea, Mbda testa con successo il nuovo missile antiaereo italo-francese

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Attacchi come quello dell’Iran verso Israele del primo ottobre, condotto con circa 180 missili balistici, dimostrano sempre più l’importanza, per Italia ed Europa, di dotarsi di sistemi diaerea efficienti e producibili sul proprio territorio. In questa ottica si inserisce il test, condotto dalla Direzione generale per gli armamenti (Dga), delAster 30 B1 NT dipresso il sito di Biscarrosse, nella Francia sud-occidentale. Sulla questione si è soffermato Giovanni Soccodato, executive group director sales and business development die managing director diItalia, il quale ha affermato “Insiamo particolarmente orgogliosi deldi questo primo lancio.