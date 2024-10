Hurricane Trio in concerto a Domodossola con il sassofonista Chris Collins (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre nuovo appuntamento con la musica dal vivo all'auditorium della scuola media G. Floreanini di Domodossola. A salire sul palco una formazione che le proprie radici in Ossola, l'Hurricane Trio, affiancato per l'occasione da uno dei sassofonisti più apprezzati sulla scena mondiale Novaratoday.it - Hurricane Trio in concerto a Domodossola con il sassofonista Chris Collins Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre nuovo appuntamento con la musica dal vivo all'auditorium della scuola media G. Floreanini di. A salire sul palco una formazione che le proprie radici in Ossola, l', affiancato per l'occasione da uno dei sassofonisti più apprezzati sulla scena mondiale

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Hurricane Trio in concerto a Domodossola con il sassofonista Chris Collins - Sabato 12 ottobre nuovo appuntamento con la musica dal vivo all'auditorium della scuola media G. Floreanini di Domodossola. A salire sul palco una formazione che le proprie radici in Ossola, l'Hurricane Trio, affiancato per l'occasione da uno dei sassofonisti più apprezzati sulla scena mondiale... (Novaratoday.it)