“Youth Music Festival”: l’Orchestra Giovanile Aretina “under 26” in concerto con musiche di Mozart, Mendelssohn e Britten (Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre 2024 – Dopo il tutto esaurito al Teatro Petrarca del primo appuntamento con le star Giovanni Andrea Zanon, Weronika Dziadek e LiLa insieme ai ballerini Ivana Bueno e Francesco Gabriele Frola del National Ballet di Londra prosegue la V edizione di “Youth Music Festival”, la rassegna diretta dal pluripremiato violinista Giovanni Andrea Zanon, direttore artistico della Fondazione Guido d’Arezzo, che ha l’obiettivo di avvicinare il mondo della Musica classica ai più giovani. Sabato 12 ottobre ore 19 al Teatro Petrarca si terrà il concerto con l’Orchestra Giovanile Aretina, composta dai migliori Musicisti d’Arezzo e provincia di età compresa tra i 13 e i 26 anni e diretta dal fondatore M° Roberto Pasquini. Lanazione.it - “Youth Music Festival”: l’Orchestra Giovanile Aretina “under 26” in concerto con musiche di Mozart, Mendelssohn e Britten Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre 2024 – Dopo il tutto esaurito al Teatro Petrarca del primo appuntamento con le star Giovanni Andrea Zanon, Weronika Dziadek e LiLa insieme ai ballerini Ivana Bueno e Francesco Gabriele Frola del National Ballet di Londra prosegue la V edizione di “”, la rassegna diretta dal pluripremiato violinista Giovanni Andrea Zanon, direttore artistico della Fondazione Guido d’Arezzo, che ha l’obiettivo di avvicinare il mondo dellaa classica ai più giovani. Sabato 12 ottobre ore 19 al Teatro Petrarca si terrà ilcon, composta dai miglioriisti d’Arezzo e provincia di età compresa tra i 13 e i 26 anni e diretta dal fondatore M° Roberto Pasquini.

