Francesco Sarcina ha sposato Nayra Garibo: le foto esclusive e il racconto del matrimonio in Puglia

Il cantante, leader de Le Vibrazioni, 47 anni, ha sposato la compagna, 30, nei dintorni di Fasano, tra gli ulivi e il bianco della masseria La Macina. Stanno insieme da cinque anni, hanno una figlia Yelaiah, nata nel 2021. Le foto il racconto in esclusiva per Vanity Fair

