Cina | registra 765 mln viaggi turistici nazionali durante vacanze 1

Pechino, 08 ott – (Xinhua) – Persone visitano una strada storica e culturale nel distretto di Xixiu della citta' di Anshun, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 2 ottobre 2024. La Cina ha registrato 765 milioni di viaggi turistici nazionali durante i 7 giorni di vacanza per la Giornata nazionale, che si sono conclusi ieri, con un aumento del 5,9% su una base comparabile, secondo i dati del ministero della Cultura e del Turismo. (Xin) Agenzia Xinhua

Cina : registra 765 mln viaggi turistici nazionali durante vacanze (2) - La Cina ha registrato 765 milioni di viaggi turistici nazionali durante i 7 giorni di vacanza per la Giornata nazionale, che si sono conclusi ieri, con un aumento del 5,9% su una base comparabile, secondo i dati del ministero della Cultura e del Turismo. Pechino, 08 ott – (Xinhua) ... (Romadailynews.it)

Cina : registra 13 mln viaggi in entrata - uscita nella settimana di festa - Pechino, 08 ott – (Xinhua) – Le agenzie di controllo delle frontiere in tutta la Cina hanno registrato circa 13,1 milioni di viaggi in entrata e in uscita durante i sette giorni di vacanza per la Giornata nazionale, conclusi ieri, con un aumento del 25,8% su base annua, secondo ... (Romadailynews.it)

Cina : registra incassi da 2 - 1 mld yuan al box office durante vacanze - Pechino, 08 ott – (Xinhua) – La Cina ha registrato 2,1 miliardi di yuan (circa 29,7 milioni di dollari) di incassi al box office durante le vacanze per la Festa nazionale del 2024, ha dichiarato oggi la China Film Administration. (Xin) Agenzia Xinhua. I film nazionali hanno ... (Romadailynews.it)