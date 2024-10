Torino, Ilic LASCIA il ritiro della NAZIONALE: le CONDIZIONI del centrocampista (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ivan Ilic non giocherà con la NAZIONALE serba le gare di Nations League per questo motivo: le ultime Ivan Ilic, centrocampista del Torino, non giocherà le sfide contro contro Svizzera e Spagna con la Serbia poiché a causa di un’infiammazione al tendine d’Achille è stato obbligato a tornare in Piemonte. CONDIZIONI – «Ivan Ili? è Calcionews24.com - Torino, Ilic LASCIA il ritiro della NAZIONALE: le CONDIZIONI del centrocampista Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ivannon giocherà con laserba le gare di Nations League per questo motivo: le ultime Ivandel, non giocherà le sfide contro contro Svizzera e Spagna con la Serbia poiché a causa di un’infiammazione al tendine d’Achille è stato obbligato a tornare in Piemonte.– «Ivan Ili? è

Torino Lazio LIVE 0-1 : la sblocca Guendouzi! Ilic ad un passo dal pareggio - Allo Stadio Olimpico Grande Torino, il match valido per la 6ª giornata di Serie A tra Torino Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). L’attesa è (finalmente) terminata, una manciata di minuti o poco più ci separa da ... (Calcionews24.com)

VOTI Torino-Lecce : Milinkovic il migliore - Ilic il peggiore. A dividere la critica è la prestazione di LAZARO : IN o OUT? - Tutti i dettagli Prendendo come campione i due quotidiani di Urbano Cairo, non ci sono dubbi su migliore e peggiore in casa granata di Torino-Lecce: Milinkovic-Savic è stato fondamentale per strappare un punto e Ilic ha fornito una prestazione […]. I voti e giudizi della sfida tra Torino e Lecce ... (Calcionews24.com)

La Basilicata va in scena a Torino - Un’occasione importante per raccontare e celebrare la bellezza, cultura e tradizione di questa meravigliosa Terra. Si parlerà anche di Sergio Staino, in un tributo per l’uomo, amico e lucano, a cura di Paolo Hendel, con Ilaria e Bruna Staino, Adriano Sofri, Giacomo Marramao, Cinzia Scaffidi, Luigi ... (Linkiesta.it)