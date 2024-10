Domiciliari per Tiziano Lovisolo, lo studente 24enne arrestato durante gli scontri al corteo pro Palestina a Roma (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arresto convalidato ma disposti i Domiciliari. È quanto ha deciso il giudice per le direttissime su Tiziano Lovisolo, il 24enne originario delle Marche arrestato sabato scorso nel corso degli scontri avvenuti alla manifestazione in favore della Palestina a Roma nella zona della Piramide. Il giovane è accusato di lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale. Per lui la Procura aveva chiesto il carcere. Lovisolo, difeso dall’avvocato Caterina Calia, nel corso dell’udienza ha respinto le accuse: “Quando ho visto che la situazione stava degenerando – ha detto – ho tentato di uscire dalla manifestazione ma i varchi erano chiusi. Quindi mi sono trovato nei tafferugli e sono stato anche malmenato dalle forze dell’ordine ma non ho aggredito nessuno“. Ilfattoquotidiano.it - Domiciliari per Tiziano Lovisolo, lo studente 24enne arrestato durante gli scontri al corteo pro Palestina a Roma Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arresto convalidato ma disposti i. È quanto ha deciso il giudice per le direttissime su, iloriginario delle Marchesabato scorso nel corso degliavvenuti alla manifestazione in favore dellanella zona della Piramide. Il giovane è accusato di lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale. Per lui la Procura aveva chiesto il carcere., difeso dall’avvocato Caterina Calia, nel corso dell’udienza ha respinto le accuse: “Quando ho visto che la situazione stava degenerando – ha detto – ho tentato di uscire dalla manifestazione ma i varchi erano chiusi. Quindi mi sono trovato nei tafferugli e sono stato anche malmenato dalle forze dell’ordine ma non ho aggredito nessuno“.

