Affidi Bibbiano i giudici respingono la questione di illegittimità sull' abuso d' ufficio

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Reggio Emilia, 7 ottobre 2024 - Nell'ambito del processo sui presuntiilleciti di bambini, il cosiddetto 'caso', il tribunale si è pronunciato stamattina, sciogliendo la riserva,di legittimità costituzionale, sollevata dalla Procura di Reggio, della norma che in agosto ha abrogato il reato did'. Il collegio dei, presieduto da Sarah Iusto, a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini, ha respinto lache era stata presentata dal pubblico ministero Valentina Salvi: leggendo una lunga e articolata ordinanza, ihanno spiegato perché l'hanno ritenuta "in parte manifestatamente infondata, in parte irrilevante", spaziando tra riferimenti alle leggi italiane ed europee.