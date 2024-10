Repubblica democratica del Congo barca si ribalta nelle acque del lago Kivu | almeno 300 dispersi Le immagini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024)trecento. È la cifre provvisoria dell’ultima tragedia della navigazione nelladel, avvenuta ancora una voltadel. Questa mattina il battello MV/Merdi era partito da Minova in direzione Goma. Era stracarico: le cifre ufficiali parlano di trecento passeggeri, ma secondo le testimonianze di alcuni sopravvissuti, a bordo c’eranocinquecento persone e molte merci e bagagli. Un video amatoriale, girato per caso da qualcuno che transitava su un’altra, mostra il momento del rovesciamento del battello, stracarico. Proprio il sovraccarico sembra essere all’origine dell’ennesima tragedia annunciata. Pochissime le persone finora tratte in salvo, grazie a una équipe d’intervento appoggiata dai soldati della Sadc, la forza dell’Africa australe presente in Norda causa della guerra.