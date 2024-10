Paolo Camilli solo per una notte | Nella zona di sconforto per ridere dei nostri guai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Milano – Abbiamo tutti quei cantucci (esistenziali) dove crediamo di stare comodi comodi. A nostro agio con la vita e con il mondo. Ma se le cose non stessero così? Se fossela paura di cambiare e di metterci in gioco? Domande legittime. Ma per fortuna tutte daconstasera al Teatro Manzoni con il suo “Sconfort Zone – Il paradiso delle irrelazioni“. Un as. In compagnia di personaggi piuttosto bizzarri. Oltre ovviamente all’attore comico marchigiano, star dei social e attivista lgbt+, premiato per “The White Lotus“ e presto in un film con Whoopi Goldberg., cos’è Sconfort Zone? “Un ’one man show’ comico incentrato su quelle che di solito chiamiamo confort zone, situazioni in realtà complesse, che per mille ragioni non ci decidiamo ad affrontare nonostante siano spesso caratterizzate da relazioni logore o problemi di lavoro.