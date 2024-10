Pallanuoto Paralimpica alla Scandone di Napoli la Final Four di Coppa Italia e il Memorial Melissano

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – Si terrà nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre ladidied il IVdedicato a Roberto. La piscina F.difarà da palcoscenico ad una due giorni mozzafiato in cui vedrà sfidarsi le 4 squadreiste: la Rari Nantes Florentia, la Dhea Sport, la SS Lazio nuoto e la Water SportsLions. Il tutto sarà coordinato dal responsabile del Col. Andrea Scotti Galletta. Dopo la riunione tecnica che avrà luogo alle 13.30 in piscina, partirà subito con la squadra padrona di casa, la Water SportsLions che incontrerà la Dhea Sport. La seconda partita invece vedrà in acqua la Società capitolina della SS Lazio nuoto contro i campioni in carica della Rari Nantes Florentia. A bordo vasca ci sarà il direttore tecnico di disciplina Mario Giugliano.