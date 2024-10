Mondiale per club Fifa mercato anticipato dall’1 al 10 giugno 2025 Infantino | Nuova era per il calcio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Zurigo, 3 ottobre 2024 – Lava dritta per la sua strada. Nonostante le minacce di sciopero da parte dei calciatori e i diversi no arrivati da più parti, la Federinternazionale continua a lavorare sul nuovoperfortemente voluto dal presidente Gianni. Il problema sollevato dalle società sui giocatori con il contratto in scadenza è stato affrontato e, almeno secondo la, risolto. Verranno sostituiti in una finestra ridotta, ma c'è anche la richiesta aie ai calciatori di trovare "soluzioni appropriate". Nel comunicato di fine riunione, lafa sapere che "il Consiglio ha approvato all'unanimità il regolamento per la Coppa del Mondo perche mira ad affrontare i tecnicismi e a livellare le incongruenze create dalle differenze nei periodi di registrazione.