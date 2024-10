Dal power suit al massimalismo dall’ispirazione sport alle asimmetrie le 10 tendenze forti della prossima stagione

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il Fashion Month ha appena chiuso i battenti che è già tempo di tirare le somme. Non solo su quali siano state le passerelle più apprezzate e quelle meno emozionanti. La prima cosa da capire è qualisfilate primavera estate 2025 siano emerse. I trend sono tanti e tutti molto interessanti, a volte in netto contrasto tra loro, altre in perfetta armonia nel seguire un certo mood del momento. Ciò che conta è identificare i trend piùche, c’è da aspettarsi, tra qualche mese vedremo dilagare anche nello street style e sui social network. Ecco quindi un piccolo report sulle 10 ispirazioni che maggiormente hanno colpito l’attenzione degli addetti ai lavori, lanciate dgrandi griffemoda internazionale.