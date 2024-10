Inter-Stella Rossa diventa politica | attaccante iraniano segna a portiere israeliano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) In una serata drammatica per lo scenario geopolitico mondiale, in cui l’Iran ha attaccato con dei missili Israele, anche il calcio. In occasione del match di Champions League tra, al minuto 81 Mehdi Taremi ha infatti trasformato un calcio di rigore, battendo Omri Glazer. Cosa c’è di speciale in questo gol del 4-0 dei nerazzurri? Che unhato una rete a un. Una pura coincidenza che verosimilmente non avrà alcun impatto in merito a quanto accade in Medio Oriente. Ma anche un messaggio di speranza, con l’auspicio che al più presto sia possibile tornare a concentrarsi sugli scontri tra Iran e Israele esclusivamente su un campo da calcio, con un pallone e le porte al posto di bombe e feriti.SportFace.