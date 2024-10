Cosa non torna sul caso-Clostebol | Jannik Sinner Le Iene si scatenano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ci sono le, tante, che infestano il circuito Atp e i social e che da settimane sperano nemmeno tanto silenziosamente chesia fatto fuori dal-doping. E poi ci sono Le, inteso come programma televisivo di Italia 1, che debuttano con il botto in stagione con un servizio di Alessandro de Giuseppe. L'inviato del programma si è trasformato in cavia umana, sottoponendosi allo stesso tipo di massaggio con il farmaco incriminato utilizzato dall'ex fisioterapista dell'altoatesino a Indian Wells, lo scorso marzo. Proprio a seguito di quella disattenzione e di quel massaggio il Rosso di San Candido era risultato positivo a due test antidoping.