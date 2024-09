Ligabue ‘Certe notti’ dal teatro di Correggio a Campovolo | Il posto delle feste

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 30 settembre 2024) Quella di domenica 29 settembre è stata una serata che i fan di(e non solo) faticheranno a dimenticare. Innanzitutto per la quota sorpresa, riuscitissima. Chi si sarebbe mai immaginato un’esibizione live nel parcheggio di un autogrill, l’iconico Arda Est a notte inoltrata? Ma anche per l’annuncio che regala un nuovo appuntamento a. E, diciamocelo, per l’orario. Ma andiamo con ordine. La serata, almeno per gli amici di Luciano e per la stampa, inizia presto. Alle 19, infatti, ildella suaospita la prova generale del tour teatrale che porteràsui palchi italiani nelle prossime settimane. Qualche centinaia di persone popola, così, fin dal pomeriggio il piccolo centro emiliano che si ritrova invaso in quella che sembrava una qualunque domenica settembrina. E invece.