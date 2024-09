CM com – Inter Inzaghi | Caso Curva? Indagine in corso non commento Domani giocano Zielinski e Dumfries|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 30 settembre 2024) 2024-09-30 15:35:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Alla vigilia della sfida di Champions League contro la Stella Rossa, il tecnico dell’, Simone, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla consueta conferenza stampa di Appiano Gentile.Quest’anno devi gestire cose inconsce, cosa richiede di diverso il tuo lavoro? “Ne avevo parlato in conferenza il giorno del raduno: vincere è difficile, rivincere lo è ancora di più. Ci manca ancora quella continuità che abbiamo avuto lo sanno. Vuoi per il mercato o per altri motivi, tutte le squadre stanno cercando di migliorarsi e lo stiamo facendo anche noi. Sabato i ragazzi hanno fatto una grandissima gara, questa mattina i due gol presi sono stati motivo di analisi perché bisogna sempre migliorare.