Torino dopo la Lazio la sfida con l’Inter ma senza Vanoli! Il motivo

SQUALIFICATO – A un quarto d'ora dalla fine della partita tra Torino e Lazio, il tecnico Paolo Vanoli è stato espulso per proteste eccessive nei confronti dell'arbitro, per questo motivo non sarà presente per la prossima partita di San Siro contro Inter. L'espulsione di Vanoli è arrivata dopo una serie di decisioni arbitrali che hanno suscitato la sua rabbia e frustrazione. Nel corso della partita, il tecnico non ha nascosto il proprio disappunto per alcune scelte controverse, e questo comportamento ha portato l'arbitro a estrarre il cartellino rosso nei suoi confronti.