Rugby Rovigo successo in Coppa Italia contro Mogliano | finisce 34-15

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 2024. Dopo la larga vittoria nel turno di barrage a R omailRoma Olimpic Club, ildi Giazzon hanno ospitato – in quella che è stata la prima davanti al pubblico di casa del Battaglini, di 700 tifosi – ilVeneto, vincendo e ottenendo anche il punto di bonus. Inizio a favore delVeneto che per i primi dieci minuti del match prova a superare la difesa dei Rossoblu, in maglia azzurra con la seconda divisa, non riuscendo però a marcare. I bersaglieri risalgono il campo grazie ad una touche rubata nei propri cinque metri, avvicinandosi così alla linea di meta degli avversari: dopo varie mischie, capitan Sironi e compagni optano per i pali, Thomson aggiorna dunque il tabellino al 15’, 3-0.