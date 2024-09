La trasferta Il Matelica ad Ancona per continuare in bellezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Iloggi è di scena allo Stadio del Conero, ad, per la quarta giornata di Eccellenza. L’avversario da affrontare è la Portuali Dorica, con calcio d’inizio alle 15. I dorici sono reduci dal pareggio (1-1) sul campo dell’Urbino, mentre la formazione di mister Giuseppe Santoni ha impattato in casa col Chiesanuova (0-0). Come sottolineato anche da Lorenzo Falcioni, diesse biancorosso, la Portuali ha rinforzato – in settimana – l’organico. Prima è arrivato alla corte di mister Stefano Ceccarelli il difensore Filippo Tavoni (classe 2004), esterno mancino proveniente dalla Fidelis Andria; poi, in ordine di tempo, si è accasato adl’esterno offensivo Leo Vitucci, pure lui un 2004, cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta e reduce da un campionato con il Sora in serie D.