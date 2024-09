C’è del bullismo nella scuola nipponica? Il film L’innocenza raccontato da Ciccotti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 29 settembre 2024) A molti critici è piaciuta la costruzione à rebours di(Koibutsu , lett. “Mostro”) di Hirizaku Kore’eda (premio per la migliore sceneggiatura a Cannes 2023), con alcuni passaggi del racconto nascosti ellitticamente ad una prima ricostruzione, che poi lo spettatore deve ricomporre ogni volta che la diegesi riparte da un altro punto di vista legati ai diversi personaggi (Citizen Kane e Rashomon, parrebbero i naturali riferimenti). Il piccolo protagonista, Minato, torna a casa con dei lividi, pare sia stato l’insegnante. La madre, single (così nel doppiaggio: in realtà è vedova), Saori, il giorno dopo si reca a. Vuole capire chi e perché picchi suo figlio. Non è creduta dall’insegnante presunto colpevole. Il docente non accetta l’accusa e si lamenta delle mamme single “le quali esagerano sempre”. Anche la preside non sa intervenire.