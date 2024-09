Un argine per difendere il verde Il parco Valle Lambro si allarga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Per Concorezzo è un debutto, per Arcore, Macherio e Villasanta è un ampliamento, primo via libera della Regione aldelladelextra large. L’area protetta aggiungerà quasi 450 ettari agli 8mila e 400 attuali sparsi su tre provincie: Brianza, Lecco e Como. Il polmone aiuta il territorio a respirare ed è una doccia fredda sugli appetiti dei palazzinari. "L’ingresso di nuovi soci non può che essere positivo, Concorezzo sarà il 18esimo comune della provincia che entra in famiglia e il 38esimo di tutto l’ente - dice il presidente Marco Ciceri -. Esattamente come la decisione di destinare alla riserva un’altra porzione di città". Per i vertici, "è un’opportunità e non un vincolo. Abbiamo sempre sostenuto la necessità di aumentare le aree tutelate e condividiamo l’obiettivo regionale di raggiungere entro il 2030 il 30% di zone protette in Lombardia".