Sevilla FC | Saúl | Andare avanti più che mai

In pochi mesiÑíguez è diventato un tassello importante per il Siviglia. Più nel suo spogliatoio che sull'erba, perché il suo inizio di stagione è stato costellato di sfortune. Alcuni provocati e altri involontari. Fino alla settima giornata di campionato ne ha disputate quattro. Ha saltato una partita per squalifica dell'anno scorso e due per una di quella attuale. Nonostante ciò, è stato visto aiutare anche con gli abiti civili, cercando di collaborare con uno stand pieno di giovani giocatori. Tutto questo fino a martedì scorso, quando all'inizio del secondo tempo si è infortunato con un dolore insopportabile alla coscia della gamba sinistra. Saulo si era rotto.