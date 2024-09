‘I solisti veneti per il Fai’ | dialogo tra musica arte e natura a Villa Necchi Campiglio a Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 - Fa tappa ala quinta edizione de "Iper il Fai", un suggestivotrae storia,nei beni del Fondo per l’Ambiente Italiano. Venerdì 27 settembre 2024 alle ore 21 laospiterà uno speciale concerto dedicato all’Ambasciatore Luca Attanasio, scomparso nel 2021 nella Repubblica Democratica del Congo, per ribadire attraverso lae l'un messaggio di pace e speranza, in un momento di grandi conflitti. Per celebrare i 65 anni di attività l'orchestra, diretta da Giuliano Carella, proporrà alcune delle opere che l’hanno resa celebre e riconosciuta a livello internazionale.