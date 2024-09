Ofelia Passaponti è la nuova Miss Italia ma è famoso anche il suo fidanzato

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 23 settembre 2024) Si chiamalaeletta ieri sera a Porto San Giorgio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Il concorso esiste solo grazie alla determinazione di Patrizia Mirigliani che continua a produrlo nonostante non vada in tv da prima della pandemia. Era il 2019 e Rai1 aveva accettato di realizzarlo un’ultima volta in occasione dell’80esima edizione. Da lì, poi, si è spostato sul web e le reginette incoronate sono tutte durate quanto un gatto in tangenziale con l’eccezione di Francesca Bergesio che ha avuto l’opportunità di partecipare all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi.