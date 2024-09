Messaggi di Israele ai libanesi a sud ' evacuare'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) L'agenzia ufficiale libanese (Ani) ha annunciato che ihanno ricevutosui loro telefoni fissi dache chiedevano loro dii luoghi in cui si trovavano. L'ufficio del ministro dell'Informazione ha dichiarato all'Afp di aver ricevuto tale avviso. "I residenti a Beirut e in diverse regioni hanno ricevutosulla rete telefonica fissa, la cui fonte è il nemico israeliano, che chiedono loro dirapidamente i luoghi in cui si trovano", ha dichiarato l'Ani. L'ufficio del ministro dell'Informazione Ziad Makari a Beirut ha dichiarato all'AFP di aver ricevuto una chiamata di questo tipo.