Controlli a Roma Termini | 3 arresti e 5 denunce da parte dei Carabinieri

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 settembre 2024) Operazione “Alto Impatto” nella stazione: contrasto a furti e violazioni delle norme di sicurezza Idel Gruppo di, in collaborazione con il Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio di “Alto Impatto” nella zona della stazione ferroviaria die nelle aree limitrofe, con l’obiettivo di contrastare illegalità e degrado. L’operazione,dell’iniziativa voluta dal Prefetto di, Lamberto Giannini, è stata mirata alla prevenzione di reati in uno dei principali punti di passaggio della capitale. Durante l’operazione, idella CompagniaCentro hanno arrestato un cittadino polacco di 50 anni e un italiano di 44 anni, sorpresi all’interno di alcuni negozi della stazione mentre rubavano confezioni di profumi per un valore complessivo di 250 euro.