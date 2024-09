L’eleganza è must alla Milano Fashion Week

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 21 settembre 2024)è quell’elementohave della Primavera/Estate 2025 ed anche il filo rosso che lega maison come Fendi, Marni e Alberta Ferretti. Tutte presenti, presentano una nuova collezione glam. Si torna a parlare die anche di eleganza e grazia, due concetti espressi da diverse maison in passerella a partire da Fendi. La maison italiana propone una nuova primavera all’insegna del. Un tocco chic per sognare già la bella stagione, andata via (per alcuni) troppo presto cedendo il passo ad un autunno dalle temperature fin troppo rigide. Crediti: Alberta Ferretti, Courtesy of Press Office – VelvetMagLa sfilata Primavera/Estate 2025 di Fendi in realtà è nata come omaggio ad Adele Fendi, la matriarca che accompagna e definisce l’intero spettacolo glam in passerella voluto da Kim Jones (direttore creativo del brand).