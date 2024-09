Il sabato da incubo della Ferrari | Sainz si schianta Leclerc senza tempo! Bandiera bianca sul titolo costruttori?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) “Cheschifoso!”. “Potrebbe esser peggio!”. “E come?”. “Potrebbe piovere!”. Segue lampo, tuono e acquazzone immediato, ovviamente circoscritto all’interno del box. È bene che i sostenitori del Cavallino Rampante la prendano sul ridere, riciclando uno dei dialoghi più famosi del capolavoro satirico “Frankenstein Junior”. Giornata da dimenticare per la Scuderia di Maranello. Innanzitutto perché Carlosè andato in testacoda mentre si stava lanciando per il suo primo time attack; l’accaduto è costato carissimo allo spagnolo, costretto a scattare dalla decima casella proprio sull’angusta pista dove, non più tardi di un anno fa, realizzò una gara-capolavoro difendendo fino al traguardo la prima posizione. Inoltre Charlessi è visto cancellare ilrealizzato nel Q3 a causa di una violazione dei track limits.