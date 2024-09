Come pulire le Birkenstock e igienizzarle

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 21 settembre 2024) Diventate ormai iconiche, lesono calzature molto amate dalle star – e non solo! Si tratta di sandali di altissima qualità, dal plantare confortevole e realizzati con materiali pregiati. Non esistono mezze misure: o si amano, o si odiano. Se siete tra coloro che ne vantano almeno un paio nella scarpiera, avrete sicuramente notato quanto siano comode e veramente pratiche da indossare durante la stagione calda, per essere sempre alla moda. Essendo però calzature di pregio (nonché abbastanza costose), è importante fare un’ottima manutenzione per averle sempre in perfette condizioni.si puliscono e si igienizzano le? Scopriamolo insieme.