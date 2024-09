MotoGp Gp dell’Emilia Romagna Sfida a tre | Martin Bagnaia e Marquez FP1 in diretta dalle 10 45

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 settembre 2024 - A Misano torna il mondiale di(Secondo appuntamento romagnolo consecutivo in sostituzione del Kazakistan). Sul circuito del Gran Premio dell'Emilia, tempo permettendo, saràa tre dopo la doppia vittoria di Marctra Aragon e Misano 1 che ha riaperto i giochi nella classifica mondiale. In classificaè avanti con 312 punti, seguito a 305 dasalito a 259 punti, mentre Bastianini è più staccato con 250 punti. Secondo Pecco il mondiale si deciderà a Valencia. Alle 10.45 Free Practice 1 e alle 15 Practice. Per il fine settimana il meteo prevede per oggi probabile pioggia, con un miglioramento sabato e domenica.