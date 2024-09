Gp dell’Emilia Romagna di MotoGp Pecco Bagnaia domina le pre-qualifiche

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 20 settembre 2024) Misano, 20 settembre 2024 – Entusiasma la pista di Misano. Francescola pre-del Gran Premioe punta al podio, nella gara di domenica. Scalda il tifo degli appassionati e il bicampione del mondo vuole scrivere la storia a casa sua. Ha messo in riga tutti gli avversari con il crono di 1’30”286 che è il nuovo record della pista dedicata a Marco Simoncelli. Come ha anticipato nella conferenza stampa di apertura week end, il pilota della Ducato ha voluto rendere omaggio a Luca Salvadori, morto a 32 anni in un incidente in Germania durante una tappa dell’Irrc. “Ciao, Luca Salvadori 23”, è la scritta apparsa sul cupolino delle due Ducati ufficiali per ricordare il giovane pilota. Secondo è arrivato un aggressivo e preciso Jorge Martin con la Ducati Pramac.